Frau mit Bart und Penis irritiert am Damentag in Wiener Sauna

Viele Frauen bevorzugen es aber, an speziell nur für sie geöffneten Tagen in die Sauna zu gehen. Deswegen war der Aufschrei zunächst gross.

Aber dann sass auf einmal eine Person dort, die so gar nicht weiblich aussah.

In der Sauna sass eine Person, die sich nicht nur aufgrund ihres Barts von den anderen Frauen unterschied.

In einer Wiener Sauna kam es am Damentag kürzlich zu Irritationen.

Der Damen-Saunarunde im Tröpferlbad Hermannbad in Wien blieb kürzlich während des Saunierens der Mund offen stehen: Obwohl donnerstags sowohl Dampfbad als auch Sauna nur für Frauen reserviert sind, sass plötzlich eine etwas anders aussehende Person auf der heissen Holzbank.

«Der Bart war nicht zu übersehen, das Geschlecht, mit Handtuch bedeckt, bloss beim Duschen zu erkennen», so eine Zeugin. Das sorgte für Verwirrung in der Sauna, die Frauen baten um eine Erklärung, wie Heute.at berichtet.

«Es handelte sich um eine trans Frau aus Deutschland», so ein Tröpferlbad-Insider im Bezirksamt Wien-Neubau. «Sie zeigte am Eingang ihren Ausweis und wurde dann auch hineingelassen.» In dem Dokument sei wohl das passende Geschlecht eingetragen.