Freiburg: FDP-Staatsrat alkoholisiert am Steuer erwischt

Bereits 2017 war der FDP-Politiker alkoholisiert am Steuer erwischt und per Strafbefehl verurteilt worden.

«Ich teile hier regelmässig die guten Momente, die ich in unserem wunderschönen Kanton erlebt habe. Diese Transparenz gilt auch für die unangenehmen Momente». Mit diesen Worten beginnt ein Facebook-Post, den der Freiburger Staatsratspräsident Didier Castella am Donnerstag veröffentlichte. Er habe einen Fehler begangen, als er am Mittwochabend nach einem offiziellen Anlass der Agroscope mit dem Auto nach Hause gefahren sei. Bei einer Verkehrskontrolle wurde bei ihm ein Blutalkoholwert von 0,41 Milligramm pro Liter festgestellt, was 0,82 Promille entspricht. Der Führerschein wurde dem Politiker vorübergehend entzogen, wie er schreibt.