Überschallknalle : Nicht zurückgefunkt – Schweizer Luftwaffe fliegt «Hot Mission» 

Die Schweizer Luftwaffe startete am Sonntagvormittag in Payerne zu einer «Hot Mission».

Wenn der Chief Air Defense in Dübendorf die F/A-18-Piloten im Luftpolizeidienst in Payerne anruft und eine «Hot Mission» auslöst, dann sind höchste Konzentration und Schnelligkeit gefordert. Ein Grund für diesen Einsatz kann sein, wenn kein Funkkontakt zu einem zivilen Flugzeug besteht, das von der ursprünglichen Flugroute abgewichen ist. Eine solche «Hot Mission» wurde am Sonntagvormittag ausgeführt.