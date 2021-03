Roger Federer hat in einem Interview über seine Ziele in diesem Jahr gesprochen.

Mitte März kehrte Roger Federer nach einer einjährigen Pause zurück auf die ATP-Tour. Beim Turnier in Doha war allerdings bereits nach der zweiten Partie Endstation . In einem Interview mit dem Magazin « Numéro Homme » sagt der Maestro: «Ich bin nicht zurückgekommen, um mitten im Nirgendwo zweite Runden zu spielen.»

Der 39-Jährige hat ein grosses Ziel. «Ich will grosse Turniere gewinnen und die besten Spieler der Welt schlagen», so Federer. «Ich denke, ich weiss, was ich tun muss, um dorthin zu kommen. Es ist einerseits ein Traum, andererseits eine Logik.» Auch Duelle mit Djokovic und Nadal scheut der Baselbieter nicht. Um wieder zu alter Stärke zu kommen, muss Federer derzeit viel arbeiten. «Ich hoffe, die Leute verstehen, wie hart ich arbeite. Ansonsten hätte ich es nicht so weit geschafft.»