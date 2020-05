Nichts als Ärger mit der Nachbarschaft

Pflanzen im Treppenhaus

Um Pflanzen im Treppenhaus ging es bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Cham ZG. Die Nachbarinnen gerieten sich im wahrsten Sinn des Wortes in die Haare, schlugen sich und eine trat die andere in den Intimbereich und den Oberbauch. Dafür musste die Frau 700 Franken Busse sowie die Verfahrenskosten bezahlen. Dazu kam eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 140 Franken.