Basel: Betrüger sammeln mit Fake-Formularen Spenden

Es würden sich seit kurzem entsprechende Meldungen häufen, heisst es in einem Social-Media-Post der Behörde. Meist aus Rumänien stammende Personen würden Passantinnen und Passanten ansprechen, um Geld zu sammeln.

Nichts, was auf diesem Formular steht, entspricht der Wahrheit. Unter falschem Vorwand sind damit Spendenbetrüger unterwegs.

Mit Fake-Formularen sind derzeit Spendenbetrüger in Basel unterwegs.

Die Basler Kantonspolizei warnt vor derartigen Spendenbetrügern, die derzeit in und um Basel unterwegs seien. Es würden sich seit kurzem entsprechende Meldungen häufen, heisst es in einem Social-Media-Post der Behörde. Meist aus Rumänien stammende Personen würden Passantinnen und Passanten ansprechen, um Geld zu sammeln.

Achtung vor dem Notentrick

Dabei könne es auch sein, dass die Spendensammlung nur ein Vorwand sei für einen Trickdiebstahl, warnt die Polizei weiter. «Die Personen, welche nach Spendengeldern fragen, lenken die Spendenden im Gespräch ab und entwenden aus deren Portemonnaie Bargeld», heisst es in der Warnung. Oder sie würden vorschlagen, eine grosse Note in kleinere Noten wechseln zu gehen. Mit der grossen Note würden sie dann verschwinden, ohne je mit kleineren Noten zurückzukehren.

Missbräuchliche Verwendung von Logos strafbar

Werden die Spendenbetrüger erwischt, was durchaus vorkommt, drohen empfindliche Strafen. So wurde etwa eine 21-jährige Rumänin vergangenen Herbst von der Baselbieter Staatsanwaltschaft per Strafbefehl wegen Betrugs und Verstosses gegen das Markenschutzgesetz zu einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen und sowie einer Busse von 800 Franken verurteilt. Sie war bereits einschlägig vorbestraft.