Verstörende Fotos: «Kann mich über nichts mehr richtig freuen» – So leiden Journalisten unter Kriegsbildern

«Ich kann mich über nichts mehr richtig freuen»

«Eigentlich ging es mir von Anfang an scheisse beim Betrachten dieser Bilder und Videos», sagt die 26-jährige L.M.* Es folgten Wochen mit Ups und Downs. «Ich brauchte eine Weile, um zu realisieren, was das mit mir macht.» M. versuchte, die Bilder zu verdrängen, nicht an sich heranzulassen. Letzte Woche erreichte sie den Punkt, an dem sie merkte, dass es so nicht mehr weitergeht: «Ich wurde traurig, ja richtig depressiv. Ich konnte mich über nichts mehr im Leben richtig freuen.» M. liess sich krankschreiben, erholt sich derzeit zu Hause.