Pilottest in Luzern: «Nichts davon gewusst» – Stadt überrascht Fasnächtler mit Pollern

«Sinn und Zweck der Poller ist, dass niemand in einem Fahrzeug mit übersetzter Geschwindigkeit in diese Strassen fahren kann», sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen bei der Stadt Luzern.

Pilotversuch an der Fasnacht: Die Stadt Luzern testet neue mobile Fahrzeugsperren, teilte sie am Donnerstag mit. 44 der rund eine halbe Tonne schweren Poller werden an sechs Standorten bei der Pfistergasse und der Bahnhofstrasse aufgestellt. «Sinn und Zweck der Poller ist, dass niemand in einem Fahrzeug mit übersetzter Geschwindigkeit in diese Strassen fahren kann», sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen bei der Stadt Luzern.