Coronavirus-Hotspot Schwyz«Nichts deutet darauf hin, dass wir den Peak bereits erreicht haben»

Vor einer Woche appellierte die Spitalleitung in einem Video an die Bevölkerung, unbedingt die Schutzmassnahmen einzuhalten und warnte vor Überlastung.

Am Mittwoch, 21. Oktober sind im Kanton Schwyz gegenüber dem Vortag 149 neue Personen mit nachgewiesener Corona-Infizierung gezählt worden.

«Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Patienten wieder gesund werden. Als Direktorin bin ich dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass es unserem Patienten und unserem Personal gut geht. Bei den aktuellen Fallzahlen und so dramatisch, wie im Moment der Anteil positiv getesteter Personen ist, wird das eine fast unmögliche Aufgabe»: Mit diesen Worten richtete sich Franziska Föllmi, Chefin des Spitals Schwyz, vor einer Woche per Video an die Bevölkerung. Verbunden mit dem Appell, die Schutzmassnahmen einzuhalten sowie keine Feste mehr zu feiern.