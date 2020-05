Italien

«Nichts geändert, ausser dass wir Take-away-Kaffee kaufen dürfen»

Nach zwei Monaten Ausgangssperre dürfen die Italiener wieder Schritte im Freien machen. Und trotzdem gibt es Unmut.

In Parks drehen an diesem Montag Jogger ihre Runden. Sie dürfen jetzt wieder rennen, aber nur alleine, müssen Sicherheitsabstand halten und manche haben sogar Atemschutzmasken an – obwohl die beim Laufen gar nicht Pflicht sind. Die Italiener scheinen nach so vielen Wochen in Quarantäne und nach einem Bombardement mit Horrornachrichten von rund 29’000 Toten wie traumatisiert. Hier wurde im Februar als erstes in Europa bekannt, wie heftig Covid-19 zuschlagen kann.