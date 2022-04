Kiew widerspricht Moskau : «Nichts gesehen» – Selenski dementiert Eingang von Friedensangebot

Nach eigenen Angaben machte Russland den Ukrainern ein neues Verhandlungsangebot. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski behauptet, nichts erhalten zu haben.

Die russische Seite habe einen Dokumentenentwurf mit «absolut klarem, ausführlichem Wortlaut» an die Ukraine übergeben, sagte Sprecher Dmitri Peskow in einer Telefonkonferenz mit Reportern.

via REUTERS

«Ich hab nichts gehört, ich hab nichts gesehen. Bin überzeugt, dass sie uns nichts übergeben haben» – das sagte Wolodimir Selenski am 20. April 2022, nachdem der Kreml behauptet hatte, ein «konkretes Verhandlungsangebot» an die Ukraine gemacht zu haben.

Moskau hatte erklärt, die Regierung habe kein Vertrauen in die ukrainischen Unterhändler mehr.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat nach eigenen Angaben bisher keine Vorschläge aus Moskau für eine Beendigung des Krieges erhalten. «Ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen. Ich bin überzeugt, dass sie uns nichts übergeben haben», sagte der Staatschef am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit EU-Ratschef Charles Michel in Kiew. Nach russischen Angaben wurden die Vorschläge bereits am vergangenen Freitag übermittelt.