Jakub Jankto: Ex-Freundin über Outing von Tschechien-Profi

Das Outing des tschechischen Fussballers Jakub Jankto löste eine Vielzahl an Reaktionen aus. Auch seine frühere Partnerin äusserte sich in einem Interview dazu.

1 / 5 Marketa Ottomanska ist die Ex-Freundin von Jakub Jankto. Gemeinsam haben die beiden einen dreijährigen Sohn. Instagram/ottomanskam Der tschechische Fussballer hatte sich am Montag öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. IMAGO/PA Images Ottomanska sagt, sie sei stolz auf ihren früheren Partner. Instagram/ottomanskam

Darum gehts Das Outing von Tschechiens Fussballer Jakub Jankto sorgt für viele Reaktionen.

Seine frühere Freundin sagt, sie sei stolz auf ihn.

Auch in der Fussballwelt gibt es vorwiegend positive Reaktionen auf Janktos Schritt.

Dass sich aktive Profifussballer offen zu ihrer Homosexualität bekennen, ist selten. Tschechiens Nationalspieler Jakub Jankto (27) tat am Montag via Social Media aber genau dies und löste damit eine Vielzahl an Reaktionen aus. Viele Fussballclubs, darunter auch YB und der FC Basel, kommentierten den Post von Jankto mit einer Regenbogenfahne.

«Der Fussball ist bunt. Ich freue mich, dass er es gemacht hat», meint derweil Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, als er an der Pressekonferenz vor dem Kracher gegen PSG auf Jankto angesprochen wurde. Auch Brasilien-Star Neymar bekundet seinen Support für den Profi von Sparta Prag und sagte, alle Menschen hätten das Recht zu sein, was und wer sie sein wollen.

Paar hat einen gemeinsamen Sohn

Doch nicht nur Clubs und Exponenten aus dem Fussball melden sich zu Wort, sondern auch Janktos Ex-Freundin Marketa Ottomanska. «Ich bin stolz auf ihn, dass er die Kraft aufbringen konnte, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist wichtig, dass er sich wohlfühlt und glücklich ist», so Ottomanska in einem Interview mit dem tschechischen Nachrichtenportal «Idnes».

«Er wird sicherlich erleichtert sein und nichts wird ihn mehr von innen auffressen», so Ottomanska weiter. Das Paar hatte sich Ende 2021 getrennt. Zusammen haben sie einen dreijährigen Sohn, um den sie sich weiterhin gemeinsam kümmern. Wie und wann sie von der Homosexualität ihres früheren Partners erfahren habe, will sie nicht preisgeben.

Angst vor Hass-Nachrichten

Trotz der vielen Unterstützungs-Bekundungen nach seinem Outing gibt es auch vereinzelte Hass-Kommentare auf Twitter und Instagram. Seine Ex-Freundin ist sich sicher, dass Jankto via privaten Nachrichten weitere Bedrohungen erhalten werde. «Es ist schrecklich, dass so etwas heutzutage noch passiert», meint sie. Gleichzeitig sagte Ottomanska, sie glaube, die Menschen würden ihn «genauso lieben wie zuvor». Sie erklärt: «Alles, was er tun muss, ist, nett zu ihnen zu sein.»

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland InterAction, Beratung und Information für intergeschlechtliche Menschen, Tel. 079 104 81 69 Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147