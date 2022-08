Tokio: «Nichtstuer-Typ zum Mieten» – Japaner lässt sich fürs Rumstehen bezahlen

Morimoto lebt in Tokio und bietet dort seine Dienste an.

Seine Dienste sind in Tokio beliebt, in Japan ist er mit seiner Geschäftsidee längst bekannt geworden.

«Ich werde Ihnen eine Person (mich) ausleihen, die nichts tut»: So bewirbt sich Shoji Morimoto auf Twitter und bezeichnet sich selbst als «Rental Nanmo Shinai Hito», was übersetzt «Nichtstuer-Typ zum Mieten» bedeutet. 10’000 Yen kosten die Dienste des in Tokio lebenden Morimoto – was umgerechnet etwa 70 Franken entspricht. Dabei betont er: «Ich kann nichts anderes tun, als zu essen und zu trinken und ganz einfache Fragen zu beantworten.» Dennoch sind seine Dienste beliebt und haben ihn in Japan berühmt gemacht.