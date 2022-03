Steuern richtig ausfüllen – «Nichtwissen schützt bei der Steuererklärung nicht vor Strafe»

So zahlst du nicht zu viele Steuern

Viele vergessen Abzüge – zum Beispiel Spenden, Krankheitskosten oder die Säule 3a – und zahlen darum zu viel. Einzahlungen in die Säule 3a oder ein Einkauf in die Pensionskasse können sich lohnen. So kann man das steuerbare Einkommen senken und profitiert bei der Auszahlung von einem tieferen Steuersatz.