Nick Cannons Sohn stirbt mit 5 Monaten an Hirntumor

Normalerweise ist der Comedian und Schauspieler Nick Cannon (41) für seine fröhlichen und lustigen Auftritte bekannt. Ganz anders war ihm allerdings in der Sendung «The Nick Cannon Show», die am Dienstagabend ausgestrahlt wurde, zumute.

In der TV-Sendung «The Nick Cannon Show» erzählte Nick nun, was genau geschehen ist und wie er sich von seinem Sohn verabschiedet hat.

Die tragische Neuigkeit verkündete der 41-Jährige in der Sendung «The Nick Cannon Show». Zu Beginn der Show streckte er stolz ein Bild seines Sohnes in die Kamera und erzählte dann unter Tränen, was geschehen ist. Der gesundheitliche Zustand seines Sohnes sei grundsätzlich stabil gewesen, habe sich gegen Ende November allerdings drastisch verschlechtert. Am vergangenen Wochenende ist die Familie dann gemeinsam ans Meer gefahren, wo Nick den Jungen ein letztes Mal im Arm halten konnte. Nur kurz darauf sei der Kleine verstorben.