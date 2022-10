Prozess um häusliche Gewalt : Tennis-Rüpel Kyrgios plädiert auf «psychische Beeinträchtigung»

Der australische Tennisstar Nick Kyrgios will, dass das in seiner Heimat gegen ihn laufende Gerichtsverfahren eingestellt wird. Sein Anwalt Michael Kukulies-Smith sagte laut Nachrichtenagentur AAP vor Gericht, dass er nach der Überprüfung von Kyrgios’ medizinischer Vorgeschichte, einschliesslich seiner psychischen Gesundheit, einen Antrag stellen werde, um die Vorwürfe wegen psychischer Beeinträchtigung abweisen zu lassen.

Der 27-jährige Kyrgios spielt derzeit beim ATP-Turnier in Tokio und war bei dem Termin am Dienstag vor dem Amtsgericht in Canberra nicht dabei. Seine Anwälte beantragten zudem eine Vertagung, damit Berichte über die psychische Gesundheit von Kyrgios erstellt werden können. Die nächste Verhandlung soll nun am 3. Februar stattfinden, dort will dann auch der Tennis-Profi erstmals vor Gericht dabei sein. «Es ist der Wunsch meines Mandanten, persönlich zu erscheinen», sagte Kukulies-Smith.