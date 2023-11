Kyrgios und Drake: «Haha, ich sagte nicht, dass du Müll bist»

Hintergrund der Worte Drakes ist ein über neun Jahre alter Streit zwischen ihm und Kyrgios. 2014 hatte der damals 19-jährige Tennis-Profi an einer Pressekonferenz in Wimbledon über die Musik des Kanadiers gewettert. Kyrgios meinte, er sei bei seiner Drittrundenpartie gegen Jiri Vesely deswegen so schwach ins Spiel gestartet, weil er zuvor ein Lied von Drake gehört habe. «Ich kam wirklich platt raus auf den Platz, also werde ich mir das hoffentlich nicht mehr anhören», sagte Kyrgios damals.