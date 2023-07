Nick Kyrgios: Tennis-Rüpel verblüfft mit Tattoo

1 / 8 Nick Kyrgios hat ein neues Tattoo. Instagram/k1ngkyrg1os Der Tennis-Rüpel liess sich in Los Angeles ein riesiges Pokémon-Motiv auf den Rücken stechen. Instagram/k1ngkyrg1os Seine Mutter schrieb dazu auf Insta entsetzt: «NO!!!!!» Instagram/k1ngkyrg1os

Darum gehts Nick Kyrgios hat sich ein neues Tattoo stechen lassen.

Der Tennis-Star liess sich Pokémons unter die Haut spritzen.

Der Australier reiht sich damit ein in eine lange Liste von verrückten Sportler-Tattoos.

Wegen einer Handgelenksverletzung musste Nick Kyrgios zuletzt kurzfristig seine Teilnahme an Wimbledon absagen. Nun verblüfft der Tennis-Rüpel auf Social Media mit einem Tattoo, das die Welt so wohl noch nie gesehen hat. Der Australier postete am Dienstag einen Schnappschuss von sich auf Instagram, der Umrisse von mehreren Pokémons auf seinem Rücken zeigt.

«Schwer. Volle Linien in nur einer Stunde», schreibt Kyrgios zum Foto. Die Weltnummer 35 liess sich das Rückentattoo im Ganga Studio in Los Angeles stechen. Gleich vier Künstler arbeiteten am ausgefallenen Anime-Design, das ein australischer Kollege des Tennis-Stars entwarf. Vor Kyrgios besuchten das Ganga Studio in der Vergangenheit auch schon der frischgebackene Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz sowie zahlreiche Stars aus anderen Sportarten wie etwa NBA-Ikone Lebron James oder US-Boxer Jake Paul. Auch die Rapper Post Malone und Travis Barker waren schon dort.

Kyrgios’ Mutter fassungslos über Tattoo

Der Grund für Kyrgios’ Tattoo ist seine grosse Liebe zu Pokémon. Der 28-Jährige gilt seit vielen Jahren als grosser Fan der japanischen Serie. 2016 etwa vertrieb er sich seine Freizeit mit dem interaktiven «Pokémon Go», noch während er am Rogers Cup in Kanada teilnahm. 2022 besuchte er das Pokémon-Center in Tokio. Weniger begeistert über das Tattoo als der Badboy aus Canberra selbst ist seine Mutter. «NO!!!!!», kommentiert Norlaila Kyrgios den Post ihres Sohnes. Kyrgios’ Freundin Costeen Hatzi ist ebenfalls baff und schreibt nur: «Omg (Oh my god).»

Seine Vorliebe für Tattoos verbindet Kyrgios mit zahlreichen anderen Sportstars. Bayern-Fussballer Leroy Sané zum Beispiel. Der Bayern-Star liess sich einst ein Ebenbild von sich im Trikot seines Ex-Clubs Manchester City auf den Rücken tätowieren. Ex-NBA-Profi Andrei Kirilenko liess sich dagegen – wie Kyrgios auch – von virtuellen Welten inspirieren und verzierte seinen Rücken mit einem überdimensionalen Charakter des Computerspiels «World of Warcraft».

Özil-Tattoo sorgt in Deutschland für Wirbel

Italiens Fussball-Legende Daniele De Rossi verblüffte derweil, als er sich noch zu Aktivzeiten einen «Teletubby» auf seinen Oberarm stechen liess. Im Lager des Schweizer Frauennationalteams sorgte zuletzt Alisha Lehmann für Aufsehen mit einem tätowierten Selbstporträt. Ex-FCZ-Stürmer Michael Frey tätowierte sich zudem einst seinen eigenen Namen auf die Brust.

In Deutschland gab es in den letzten Tagen ebenfalls grosse Diskussionen um ein Tattoo eines Sportstars.

Ex-Nationalspieler Mesut Özil posierte auf Instagram mit einem Tattoo auf der linken Brust, welches das Symbol der faschistischen Bewegung Graue Wölfe aus der Türkei darstellt. Diese ist eng mit der rechtsextremen Partei MHP verbunden, die zusammen mit Erdogans AKP die Mehrheit im türkischen Parlament stellt und in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

