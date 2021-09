Versäumte Registrierung als Sexualstraftäter - Nicki Minajs Ehemann drohen bis zu 10 Jahre Knast

Am Donnerstag gestand der 43-Jährige vor Gericht, sich bei seinem Umzug von New York nach Kalifornien im Jahr 2019 nicht als Sexualstraftäter registriert haben zu lassen, obwohl er das hätte tun müssen, schreibt die Zeitung «People».

Am Donnerstag bekannte sich der 43-Jährige vor Gericht schuldig, sich bei seinem Umzug von New York nach Kalifornien im Jahr 2019 nicht als Sexualstraftäter registriert zu haben. Wieso eine solche Registrierung obligatorisch gewesen wäre: In New York gilt er als Straftäter zweiter Stufe, was bedeutet, dass ein «mässiges Risiko einer Wiederholungstat» vorliegt.