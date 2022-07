Nicki Minajs Mann wurde zu drei Jahre Bewährung und Hausarrest verurteilt

Petty sass wegen versuchter Vergewaltigung vier Jahre im Gefängnis und ist als Sexualstraftäter in den USA registriert.

2019 zogen Nicki Minaj (39) und ihr Ehemann, Kenneth Petty, nach Kalifornien. Dafür hätte er sich als registrierter Sexualstraftäter bei den US-Behörden melden müssen, damit seine Daten wie der Wohnsitz aktualisiert werden. Fünf Tage hätte der 44-Jährige nach US-Recht dafür Zeit gehabt, doch diese Frist versäumte er. Nun gab es für Petty die Konsequenzen: Wie « CBS News » berichtet, wurde er jetzt zu einem Jahr Hausarrest, einer Geldstrafe von 55’000 US-Dollar und drei Jahre Bewährung verurteilt. Die fehlende Meldung stellte die Polizei bei einer Routine-Kontrolle in Beverly Hills fest.

Grund für den Eintrag als Sexualstraftäter ist eine Verurteilung wegen versuchter Vergewaltigung an einer 16-Jährigen im Jahr 1995. Damals wurde er zu vier Jahren Gefängnis verurteilt und als Sexualstraftäter in den USA registriert. In Folge dessen ist er dazu verpflichtet, sich bei jedem Wohnortswechsel bei den Behörden zu melden.