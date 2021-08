20-Minuten-Showcase – Tickets zu gewinnen! - Nickless, wie gut kennst du Airplay-Queen Joya Marleen?

Am 22. September spielen die beiden Schweizer Radio-Dauergäste ein exklusives Showcase für 20-Minuten-Lesende. Wir testen, wie viel sie voneinander wissen.

1 / 10 Das ist Nickless. Er tritt am Mittwoch, 22. September, am exklusiven 20-Minuten-Showcase in Zürich auf. Simeon Wälti Das ist Joya Marleen. Sie ist ebenfalls dabei beim Showcase, für das es Tickets nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen gibt. Und zwar bei uns. Es heisst ja nicht von ungefähr 20-Minuten-Showcase. Anyway: Hier gehts zur Verlosung! Gaëlle Schwimmer Mitte Juni hat Joya Marleen ihre selbstbetitelte Debüt-EP rausgehauen. Darauf zu hören ist unter anderem ihre Debüt-Übersingle «Nightmare», mit der sie im Herbst beinahe den Shazam-Chartthron bestiegen hätte. Gaëlle Schwimmer

Darum gehts Die Schweizer Pop-Chartstürmer Nickless (25) und Joya Marleen (18) spielen am Mittwoch, 22. September, zusammen am Showcase von 20 Minuten in Zürich.

Bisher kennen sich die beiden Acts übrigens nicht persönlich.

Wir wollen herausfinden, wie viel sie über den jeweils anderen schon wissen – mit folgendem Quiz.

Wie alt ist er/sie?

Joya: Ich tippe auf 25, die schöne Mitte zwischen 20 und 30.

Richtig!

Nickless: Okay, ich habe mal was von Gymi und Matura mitbekommen. Darum würde ich sagen 18.

Richtig!

Joya 1 : 1 Nickless

Wie lautet ihr/sein richtiger Name?

Nickless: Ui, welche Namen hat man im St. Gallischen? Joya ist , glaubs , ihr richtiger Vorname, aber der Nachname … Ich tippe auf einen typischen St. Galler Namen wie Graf. Obwohl: Marleen könnte auch von Müller kommen.

Falsch! Sie heisst eigentlich Joya Schedler.

Joya: Thomas, unser gemeinsamer Produzent, nennt ihn immer Nici. Aber der Nachname, der Nachname ... Frischknecht? Ackermann?

Falsch! Es ist Kneringer, Nicola Kneringer.

Joya 1 : 1 Nickless

Wo wohnt er/sie?

Joya: Irgendwie glaube ich, dass er in der Stadt Zürich wohnt. Und ich muss hier ja wild guessen.

Falsch! Er lebt in Uetikon am See im Kanton Zürich, wo er übrigens auch aufgewachsen ist.

Nickless: Vielleicht im Rheintal? Obwohl, nein, sie spricht nicht wie Crimer. Dann wohl in der Nähe von St. Gallen – aber nicht in der Stadt selbst.

Falsch! Sie wohnt tatsächlich in der Stadt St. Gallen.

Joya 1 : 1 Nickless

Wie heisst ihre/seine erste Single?

Nickless: Ich glaube, ihre erste Single war «Nightmare». Die hat ja direkt funktioniert und ihr viele Türen geöffnet, wie unsere erste Single damals bei uns.

Richtig!

Joya: Schon «Waiting», oder? Der Song lief an meiner ersten Teenie-Disco in der Schule. Ich war sehr aufgeregt und fühlte mich dann so cool, als er lief und ich ihn auswendig mitsingen konnte.

Richtig!

Joya 2 : 2 Nickless

Was war die höchste Chartplatzierung dieser Single?

Joya: Ui, wie soll ich das wissen? Irgendwo relativ weit vorne – Platz sieben?

Falsch! Die Single ist bis auf Rang 14 geklettert.

Nickless: Also in den Radio-Airplay-Charts war sie damit auf Platz eins – und zwar als erste Frau überhaupt, unglaublich. Bei der Hitparade tippe ich auf Rang vier – auch wenn ich ihr den ersten Platz absolut gegönnt hätte.

Falsch! «Nightmare» hat es auf Platz 25 geschafft.

Joya 2 : 2 Nickless

Wie viele Spotify-Plays hat ihr/sein meistgespielter Song?

Nickless: Sie selbst gehört ja zur Generation Spotify, wo iTunes nicht mehr ganz so wichtig ist. Darum hat sie wohl auch viele Plays, ich würde mal sagen 3,8 Millionen.

Richtig! Also es sind sogar 4,2 Millionen, aber das lassen wir gelten.

Joya: Das muss schon «Waiting» sein, oder? Weil der Song ging ja schon recht krass ab. Zwei, drei … ach, sagen wir: vier Millionen?

Falsch! Es sind «nur» zwei Millionen.

Joya 2 : 3 Nickless

Wie viele Swiss Music Awards hat er/sie bisher gewonnen?

Joya: Einen hat er sicher, das weiss ich. Das Video auf Youtube, das ihn nach seinem Sieg zeigt, als er allen einen «uuu» schönen Abend wünscht, habe ich oft geschaut. Aber ich bin schlecht informiert, was die SMA betrifft, vielleicht hat er also auch mehr – ich tippe auf zwei.

Falsch! Der Best-Hit-SMA für «Waiting» 2016 ist der bisher einzige.

Nickless: Noch keinen, so viel ich weiss. Obwohl: War sie vielleicht nominiert als Best Talent? Scheisse, hat sie vielleicht sogar Best Talent gewonnen? Ja, sie hat sicher Best Talent gewonnen und damit einen SMA zuhause stehen.

Falsch! Sie war erst im Juni 2021 SRF 3 Best Talent, hat darum Anfang 2022 die Chance auf diesen Swiss Music Award.

Joya 2 : 3 Nickless

Wie viele Instagram-Follower hat sie/er?

Nickless: Das müsste ich wissen, sie hat mich erst gerade in ihrer Insta-Story getaggt und da habe ich ihr Profil angeschaut. 4000, würde ich sagen.

Richtig!

Joya: Das sollte ich wissen, weil ich ihn kürzlich markiert habe. Ah, shit – ungefähr 25’000?

Falsch! Es sind rund 11’000.

Joya 2 : 4 Nickless

Und wie viele Likes auf Tiktok?

Joya: Frag mich nicht nach Tiktok, ich habe keine Ahnung davon – ich bin eine mega Social-Media-Niete. Es macht mir schon Spass, aber ich belasse es aktuell bei Instagram, Tiktok soll dann später dazukommen. Und ich schätze, dass Nickless bislang ungefähr 75’000 Likes beisammen hat.

Falsch! Er hat bereits über 600’000.

Nickless: Bin mir gar nicht sicher, ob sie auf Tiktok ist. Eigentlich sollte sie, mittlerweile haben ja auch schon länger etablierte Acts gecheckt, wie wichtig das ist. Ich finde Tiktok spannend und witzig. Es ist viel spontaner als Instagram, du kannst irgendeinen Scheiss hochladen – du kannst dich beim Brot streichen filmen und damit viral gehen.

Richtig! Sie tiktokt (noch) nicht.

Joya 2 : 5 Nickless

Letzte Frage: Welches ist das letzte Festival, an dem sie/er gespielt hat?

Nickless: Ich glaube, das war dasselbe Festival wie bei uns und sage darum: Open Air Gampel. Sogar am selben Tag wie wir.

Richtig!

Joya: Das Gampel. Weil ich dort auch aufgetreten bin. Ich hatte am Morgen aber noch einen anderen Gig und hockte darum im Zug ins Wallis, als er spielte. Voll schade, hat mich bizli genervt.

Richtig!

Joya 3 : 6 Nickless

Klarer Sieg für Nickless, der in diesem Fall die besseren Stalker-Fähigkeiten, äh, die ausgeprägtere Menschenkenntnis bewiesen hat. Zum Glück können sich die beiden am 22. September endlich persönlich kennenlernen. Und du kannst dabei sein – du musst nur an der Verlosung mitmachen (und gewinnen)!