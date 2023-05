Nico Hischier: Nati-Star will mit der Schweiz Weltmeister werden

Der Start in die Eishockey-WM ist für die Schweiz geglückt. Zum Auftakt gab es ein 7:0 gegen Slowenien , am Sonntag ein 3:0 gegen Norwegen . Am Dienstag folgt die dritte Partie gegen Kasachstan (19.20 Uhr, live bei uns). Dieses Spiel kommt für die Devils-Söldner Jonas Siegenthaler und Nico Hischier aber noch zu früh , sie werden ab dem vierten Spiel am Donnerstag gegen die Slowakei mittun.

Nico Hischier lobt das Schweizer Team

Und in der Tat: Nach einem 1:4 gegen die Carolina Hurricanes war in der zweiten Playoff-Runde zwar Endstation für die Devils – das war aber lediglich das unschöne Ende einer Top-Saison. So war New Jersey erstmals seit 2018 in diesem Jahr wieder in den Stanley-Cup-Playoffs vertreten und erstmals seit 2012 ging es sogar in die zweite Runde. Die reguläre Saison hatte der Club mit einer Bilanz von 52-22-8 (112 Punkten) überraschend auf dem zweiten Platz in der Metropolitan Division hinter Carolina abgeschlossen.