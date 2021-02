Hischier ist aktuell der jüngste Captain in der NHL und der zweitjüngste in der Devils-Historie.

Das C auf dem Trikot von Nico Hischier zeigt es ganz klar: Er ist der neue Captain der New Jersey Devils.

Was für eine Ehre! Der NHL-Star Nico Hischier, der bisher erste und einzige Nummer 1 Draft-Pick der Schweiz, wurde von seinem NHL-Team New Jersey Devils zum Captain ernannt. Der Walliser ist der 12. Captain in der Vereinsgeschichte. Mit Hischier und Roman Josi in Nashville ist die Schweiz somit aktuell bereits mit zwei Captains in der NHL vertreten. Mit 22 Jahren und 47 Tagen ist Hischier aktuell der jüngste Captain der NHL. In der Devils-Historie ist er der Zweitjüngste hinter Kirk Muller (21 Jahre und 243 Tage).