200 Personen suchen nach Bub - Nicola (1) büxte nachts aus und überlebte zwei Tage in Schlucht

Am Mittwoch fand ihn ein Wanderer wohlauf in einer Schlucht.

Als seine Eltern am Montag um Mitternacht ein letztes Mal nach ihm schauten, war er nicht mehr in seinem Bett. Seit Dienstagmorgen suchen 200 Personen, darunter Polizei, Zivilschutz und nicht weniger als 18 Freiwilligen-Teams nach dem knapp zweijährigen Nicola Tanturli. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend.

Nicola lebt mit seinen Eltern in Mugello an der Grenze zwischen der Toscana und der Emilia Romagna in einem abgelegen Bauernhaus, das nur über eine unbefestigte Waldstrasse zu erreichen ist. Die Eltern von Nicola sind Imker. Um ihren abgelegenen Hof herum liegen einzelne weitere verstreute Siedlungen des Öko-Dorfs Campanara, dem das Imkerpaar aber nicht angehört. Trotzdem waren es die benachbarten Bio-Bauern, die sich als erste an der Suche nach dem kleinen Nicola beteiligten.