Nicola Peltz äussert sich erstmals zu Streitgerüchten mit Victoria Beckham

Zoff im Hause Beckham? Im April feierten Nicola Peltz und Brooklyn Beckham ihre 3,2-Millionen-Hochzeit in Florida. Seither sollen Nicola und ihre Schwiegermutter Victoria Beckham gar nicht aufeinander zu sprechen sein. Im Interview mit «Variety» wurde das frischvermählte Paar nun über die Mutmassungen ausgefragt. Nicola enthüllte daraufhin gleich, wie die Gerüchte überhaupt zustande kamen. Die 27-Jährige glaubt nämlich, dass es daran lag, dass sie kein Hochzeitskleid von Victoria Beckham an ihrer Trauung trug.

«Ich bin bereit dafür, Kinder zu haben»

Doch nicht nur die Streitgerüchte waren Thema beim Gespräch mit «Variety». Brooklyn enthüllte zudem die Familienpläne, die er und Nicola bereits schmieden. Dabei hat der 23-Jährige genaue Vorstellungen: «Ich sage zu meiner Ehefrau ständig, dass ich es kaum erwarten kann, Vater zu werden», so das Model und fügte an: «Ich bin bereit dafür, Kinder zu haben.» So würden die beiden bereits darüber philosophieren, welches Geschlecht ihr erstes Kind haben würde: «Nicola denkt, wir bekommen zuerst einen Jungen», so der Sohn von David Beckham (47).