Rorschach: Nicola rettet Mann vor dem Ertrinken im Bodensee

Für Nicola (23) war es ein normaler Spaziergang am See. Als er plötzlich sah, wie ein älterer Mann zu ertrinken drohte, liess er alles stehen und sprang ins Wasser, um ihn zu retten.

1 / 4 Nicola (23) vollbrachte am letzten Montag eine Heldentat. 20min/Ammar Jusufi Er rettete einen Mann, der zu ertrinken drohte. 20min/Ammar Jusufi Der Mann wollte wahrscheinlich im Bodensee baden, als er plötzlich anfing unterzutauchen. 20min/Ammar Jusufi

Darum gehts Nicola (23) aus Rorschach SG hat bei einem Spaziergang einen ertrinkenden Mann gesichtet.

Ohne zu überlegen, sprang der 23-Jährige noch bekleidet ins Wasser und brachte den Mann ans Ufer.

Der aus dem Wasser gezogene Mann konnte kurze Zeit später durch einen Krankenwagen ins Spital gebracht werden.

Nicola (23) war Anfang September mit seinem Hund auf einem Spaziergang in Rorschach SG am See, als er plötzlich sah, wie ein älterer Mann zu ertrinken drohte. «Ich liess meinen Hund stehen und sprang ins Wasser, um den Mann rauszuholen», sagt der 23-Jährige zu 20 Minuten. Viel überlegt habe er dabei nicht. Er konnte den Mann aus dem Wasser ziehen und ihn vor dem Ertrinken retten.

«Ich habe nicht nachgedacht und mich auf meine Instinkte verlassen» Nicola (23), aus Rorschach SG

Als er sprang, hatte er noch die Kleider an

Geschrien habe der ältere Mann nicht. «Ich sah bloss, wie sein Kopf immer wieder abwechselnd ins Wasser sank und auftauchte», erzählt Nicola. Der ertrinkende Mann befand sich 15 bis 20 Meter vom Ufer entfernt und trieb weiter, darum blieb Nicola nicht viel Zeit. «Ich habe mein Handy weggelegt und bin direkt mit meinen Kleidern reingesprungen», sagt der 23-Jährige.

Nicola nahm den älteren Mann in den Arm und schwamm mit ihm zurück ans Ufer. «Er war sehr erschöpft und hat sich kaum bewegt. Ich habe gemerkt, dass er keine Kraft mehr hatte», sagt der 23-Jährige. Dennoch sei die Aktion für ihn nicht anstrengend gewesen. «Ich kann gut schwimmen, darum war es für mich keine grosse Sache», so Nicola weiter.

Wärst du reingesprungen? Na klar, ich helfe immer, wo ich kann. Nein, weil ich selbst nicht schwimmen kann. Nein, wäre ich nicht. Ich weiss nicht.

In Apulien ist Nicola ein Held

Am Ufer angekommen warteten zwei andere Passantinnen, die zur Hilfe eilten. Eine von ihnen hatte bereits den Notruf gewählt. «Etwa zehn Minuten später kam ein Krankenwagen und kümmerte sich um den älteren Mann», sagt Nicola. In diesem Moment nahm der 23-Jährige seinen Hund wieder an die Leine und machte sich auf den Weg nach Hause.

Nicola ist schweizerisch-italienischer Doppelbürger und erst seit drei Monaten in der Schweiz. In seiner Heimat in Apulien wird Nicola als Held gefeiert. Eine lokale Zeitung postete nämlich einen Facebook-Beitrag über Nicolas Tat. In den Kommentaren hagelt es Komplimente. «Du bist der ganze Stolz von Apulien. Wir alle danken dir für deine wundervolle Tat», schreibt jemand. Auch die Zeitung selbst umschreibt es in ähnlichen Worten: «Nicola aus Anzano, der junge Held des Sees».

Ostschweiz-Push

Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.

Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.