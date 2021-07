Olympia-Triathlon der Frauen - Das Rennen läuft – Spirig ist auf der Schwimmstrecke unterwegs

In der Nacht auf Dienstag gilt es für die Schweizer Triathletinnen ernst. Beim olympischen Triathlon in Tokio peilt Nicola Spirig nach nach Gold in London und Silber in Rio ihre dritte Olympia--Medaille an. «Es wird sehr schwierig werden. Die Rennkonstellation ist ganz anders als bei den anderen beiden Rennen», meint die 39-Jährige vor dem Start. Mit Jolanda Annen geht eine weitere Schweizerin ab 23.30 Uhr Schweizer Zeit ins Rennen.