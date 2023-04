Grünen-Nationalrätin: «Erstech’ Rimoldi mit Sackmesser» – Meret Schneider entgleist auf Twitter

Ein Twitter User reagiert auf den Rimoldi-Post mit dem Kommentar «Eierwerfer in Notwehr erschiessen – Just fair enough». Darauf antwortete Meret Schneider wiederum: «Ah was, in Notwehr erstech ich den Rimoldi auch mit dem Sackmesser.»

Die Grüne-Nationalrätin Meret Schneider (30) reagierte am Sonntag auf einen Tweet von Mass-voll Präsident Nicolas A. Rimoldi. Dieser befürwortete in einem Beitrag, in der Schweiz das Recht zum verdeckten Tragen von Schusswaffen zur Selbstverteidigung einzuführen. Ein Twitter User reagiert auf den Rimoldi-Post mit dem Kommentar «Eierwerfer in Notwehr erschiessen – Just fair enough». Darauf antwortete Meret Schneider wiederum: «Ah was, in Notwehr erstech ich den Rimoldi auch mit dem Sackmesser.»