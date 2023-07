Aargau: Nicolas Rimoldi plant Nationalratsliste mit Nancy Holten

Nancy Holten ist bisher nicht öffentlich als Corona-Skeptikerin in Erscheinung getreten, hat aber auf Youtube ihre eigenen Theorien zur Pandemie verbreitet. Sie soll eine der Kandidatinnen sein.

Die Bürgerbewegung Mass-Voll tritt mit einer eigenen Liste bei den Nationalratswahlen im Kanton Aargau an – angeführt von Nicolas Rimoldi.

Für Holten bedeutet die Kandidatur eine Rückkehr in die Politik.

Nicolas Rimoldi organisiert Nationalratskandidaturen in anderen Kantonen und tritt selbst im Kanton Zürich an.

