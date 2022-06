Nach 15 Jahren: Nicole Berchtold verabschiedet sich unter Tränen vom «G&G»-Publikum

Während 15 Jahren galt Nicole Berchtold das Aushängeschild von «Gesichter & Geschichten» (ehemals «Glanz & Gloria»). Doch nach über 1500 Sendungen war es am Montagabend schliesslich so weit: Ein letztes Mal begrüsste die 43-Jährige die Zuschauerinnen und Zuschauer der People- und Kultursendung. Gewohnt locker und souverän führte sie durch ihre Dernière. Wehmut? Scheinbar nicht vorhanden.

Erst als ihr abendlicher Talkgast, Musiker Bastian Baker, ihre angesetzte Anmoderation zum nächsten Beitrag unterbricht, gerät sie ins Stottern. «Nein, der kommt nicht. Nicole, du kannst relaxen und dich zurücklehnen. Jetzt folgt etwas anderes und ich hoffe, es gefällt dir», sagt der 31-Jährige. Was kommt, ist ein Rückblick auf ihre eineinhalb Jahrzehnte in der SRF-Sendung – zusammengestellt vom Team.

«Ich sage nicht adieu, sondern uf wiederluege»

Im Jahr 2007 startete Berchtold ihre Karriere als Moderatorin und Redaktorin im Gesellschaftsmagazin. In ihrer Karriere begegnete sie zahlreichen nationalen und internationalen Grössen und führte durch unzählige Spezialausgaben. Mit den Jahren mauserte sie sich immer mehr zum Publikumsliebling. «Es ist schön, in diesen Erinnerungen zu schwelgen», sagt die Bernerin und fährt den Tränen nahe fort: «Es ist nun an der Zeit, mich bei ihnen daheim zu bedanken.»

Nicole Berchtold bleibt beim SRF

Vollständig verabschiedet sich die Moderatorin in der Tat nicht vom SRF. Ihre «SRF bi de Lüt»-Formate wie «Familiensache» und «Landfrauenküche» sowie die Sendung «Hinter den Hecken» wird Nicole weiterhin moderieren. Doch sie werde sich in Zukunft primär auf ihr Masterstudium in Psychologie fokussieren. Wer in die grossen Fussstafen von ihr tritt, ist noch nicht bekannt. Doch wie der Sender gegenüber 20 Minuten verriet, seien sie von Bewerbungen überschwemmt worden.