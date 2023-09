Schweizer Tierschutz: Präsidentin Nicole Ruch zieht sich zurück

Nachdem es Berichte über Missstände im Dachverband Schweizer Tierschutz (STS) gab, hat die Präsidentin Nicole Ruch in einem Interview mit dem « SonntagsBlick » angekündigt, dass sie sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird. Als Präsidentin werde sie sich in Zukunft auf strategische Aufgaben konzentrieren. Die vakanten Positionen im Verband sollen so schnell wie möglich besetzt werden. Gleichzeitig weist Ruch Vorwürfe von Vorstandsmitgliedern zurück, die behaupten, sie führe autoritär, intransparent und zu forsch. Sie gibt zu, dass sie manchmal temperamentvoll sein könne, betont jedoch, dass sie immer auf die Meinungen der Menschen hört und Mitgefühl zeige.

Sie warnt vor Spendenrückgang

Heftige Vorwürfe

Die Zeitungen der CH Media berichteten von ihnen vorliegenden Belegen unter anderem dank eines externen Prüfberichts. Es gilt die Unschuldsvermutung. Im Mittelpunkt der Kritik steht STS-Präsidentin Nicole Ruch.



Die Tierschutz-Präsidentin ist Betriebsökonomin und Credit-Suisse-Bankerin aus Biel. Gegen Ende 2021 wurde sie an die Spitze des Vereins gewählt. Ihr Auftrag: Geld beschaffen. Denn ohne Geld könne nichts erreicht werden, so Ruch. Martina Munz, SP-Nationalrätin, sagte gegenüber dem «SonntagsBlick»: «An der Spitze des Verbands hat sich über die Jahre ein problematisches Machtgefüge installiert. Die Präsidentin verhält sich wie eine Alleinherrscherin. Ruch und ihre Leute führen den Verband autoritär und intransparent.»



Alleinherrscherin könne sie gar nicht sein, wehrte sich Ruch im «Blick»: «Über so einen grossen Verband kann man gar nicht allein herrschen. Ich habe zwei Vizepräsidenten und insgesamt sind wir zehn Vorstandsmitglieder. Nur zwei davon sind derart unzufrieden, dass sie jetzt an die Medien gelangt sind – das bedaure ich sehr.» Es sei klar, dass nicht immer alle der gleichen Meinung seien, aber die Mehrheit unterstütze ihren Modernisierungsprozess.