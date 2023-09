Nicole Ruch: Tierschutz-Präsidentin bleibt – und gibt 50’000 Franken für PR aus

STS holt teuren PR-Profi an Bord

Nun soll Jürg Wildberger (73) den gemeinnützigen Verein in ein positiveres Licht rücken. Er ist langjähriger Chefredaktor und aktuell Seniorpartner in einer der renommiertesten – und teuersten – PR-Agenturen der Schweiz. Das berichtet der « Infosperber ». Laut dem Online-Portal habe «einen ersten Erfolg erzielt», indem er ein Interview im aktuellen «SonntagsBlick» arrangiert habe. Dies sei jedoch teuer für den Verein. Die STS-Präsidentin habe letzte Woche beim Zentralvorstand des Verbandes, der in weniger als zwei Jahren durch Rücktritte und Sistierungen von 12 auf 6 Mitglieder geschrumpft ist, ein Budget von 50'000 Franken für die Krisenkommunikation beantragt. Eine stolze Summe für einen Verein, der sich hauptsächlich aus Spenden und Vermächtnissen finanziert.

Ruch leitet sieben von neun STS-Ressorts

Undurchsichtige Vorgänge

Im Interview mit dem «SonntagsBlick» verteidigt sich die Präsidentin damit, dass sie vorübergehend eingesprungen und einige Bereiche selbst übernommen habe, nachdem es Rücktritte gegeben habe. Allerdings trifft dies nur in einem einzigen Fall zu, wie aus dem Organigramm weiter hervorgeht. Dies war bei den Finanzen der Fall, wo der gewählte Treuhänder im Juni des letzten Jahres nach einem ersten Einblick in undurchsichtige und verdächtige Transaktionen sein Amt aufgab, da die Präsidentin seine Reformbemühungen blockiert habe.



Der ehemalige TV-Moderator Kurt Aeschbacher hatte zwar bereits zuvor sein Amt niedergelegt, jedoch hatte er nie eine leitende Position inne. Sein Rücktritt erfolgte, weil er ein Kommunikationskonzept ohne Einblick in das Budget und die personellen Ressourcen erstellen sollte, und auch weil er in seinem beruflichen Leben noch nie so verletzend angegriffen worden war, wie er in einem ausführlichen Hintergrundartikel in den Zeitungen der CH Media am Freitag erklärte.