Lohngleichheit auf Kurs - Nidwalden beschäftigt mehr Frauen, sie verdienen aber weniger als Männer

Laut dem Kanton Nidwalden verdienen Frauen im Durchschnitt monatlich 1377 Franken weniger als Männer in der gesamten Verwaltung.

1377 Franken – das ist die Summe, welche Frauen im Durchschnitt monatlich weniger verdienen als die Männer bei der gesamten Verwaltung des Kantons Nidwalden. Diese Differenz ist laut dem Kanton in erster Linie dadurch zu erklären, dass die Frauen in Funktionen mit tieferen Lohnsegmenten tätig sind. Wenn man hingegen zusätzlich personen- und arbeitsplatzbezogenene Merkmale wie Dienstjahre, Ausbildung oder berufliche Stellung berücksichtige, verdienen die Frauen durchschnittlich im Monat 265 Franken respektive 2,7 Prozent weniger, teilte Nidwalden am Donnerstag weiter mit.