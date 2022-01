Besser als Hongkong – Nidwalden ist neu weltweit am günstigsten für Unternehmen

Die nächste Änderung am Steuersystem steht aber schon bevor. Die OECD will eine globale Mindeststeuer für Unternehmen. Diese wird dann auch Nidwalden treffen.

Am 19. Mai 2019 hat das Schweizer Stimmvolk das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) angenommen. Der Nidwaldner Landrat hat daraufhin die kantonale Umsetzung der Reform beraten und dabei eine Senkung der Gewinnsteuer für Unternehmen von sechs auf 5,1 Prozent beschlossen. Die linken Parteien haben dagegen zwar das Referendum ergriffen und einen Gegenvorschlag lanciert, der die Gewinnsteuer bei sechs Prozent belassen sollte. Die Nidwaldner Stimmbevölkerung stellte sich am 27. September 2020 aber mit fast 60 Prozent hinter den Vorschlag des Landrates. Die effektive Steuerbelastung für Unternehmen sank darum laut dem Index von BAK Economics von 10,3 auf 9,8 Prozent.

Kanton rechnete mit Mehreinnahmen, Grüne warnten vor Abbau

Auf internationalen Druck wurden in der Schweiz mit der STAF Steuerprivilegien für Holding- und Verwaltungsgesellschaften abgeschafft. Um diese Privilegien wieder auszugleichen, beschlossen die Nidwaldner die Senkung der Gewinnsteuer. Der Kanton Nidwalden rechnete damit, dass durch den Wegfall dieser Privilegien 12,3 Millionen Franken Mehreinnahmen in die Staatskasse fliessen. Durch die Steuersenkung sollten aber nur rund 3,4 Millionen Einnahmen wegfallen. Unterm Strich sollte also sogar ein Plus von satten 8,9 Millionen Franken herausschauen.