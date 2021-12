Angst vor Wolfsangriffen auf Kinder – Nidwalden prüft Schutzmassnahmen für die Bevölkerung vor dem Wolf

Rote Linie definieren und aufzeigen

«Wenn die Bevölkerung Angst vor Begegnungen mit dem Wolf hat, so müssen wir als Politiker diese Angst ernst nehmen», sagt Regierungsrätin Karin Kayser-Frutschi gegenüber 20 Minuten. Die Wolfsdiskussion ist in der Bevölkerung ein permanentes Thema. «Mit Fachleuten ist abzuklären, wieweit diese Angst gerechtfertigt ist. Zeigt es sich, dass der Wolf effektiv die Scheu vor dem Menschen verlieren kann, so ist eine rote Linie zu definieren, ab wann gegen Einzelexemplare mit welchen Methoden vorgegangen werden soll», so Kayser weiter.