Kathryn Newton führte als Teenie ihre eigene Rebellion

In «Ant-Man and the Wesp: Quantimania» verkörpert sie die Tochter des grössenverändernden Superhelden, Cassie.

Seit dem 15. Februar ist «Ant-Man and the Wesp: Quantumania» in den Schweizer Kinos angelaufen.

Mit «Ant-Man and the Wesp: Quantumania» ist mittlerweile die dritte Fortsetzung der Ant-Man-Reihe in den Schweizer Kinos angekommen. Ant-Man, gespielt von Paul Rudd (53), wird als erfolgreicher Schriftsteller gefeiert, während seine Tochter Cassie, gespielt von Kathryn Newton (26), alles dransetzt, selbst eine Superheldin zu werden. Infolgedessen widersetzt sie sich den Regeln ihres Vaters.

Newton lebte ihre eigene Rebellion

Im Film entwickelt Cassie eine Konstruktion, mit der man Signale in das Quantenreich schicken kann. Doch bei der Umsetzung geht etwas mächtig schief. Die gesamte Familie wird in eine subatomare Dimension gezogen, wo ein rachsüchtiger Bösewicht auf sie wartet. «Es war wichtig, im Film zu zeigen, dass alles Cassies Schuld ist, damit sie ihre Schuld verstehen kann, um eine echte Heldin werden zu können», erklärt Newton den Plot.

«Ich hatte noch nie einen Freund»

Dafür hat die Schauspielerin erlebt, was den meisten Menschen verwehrt bleibt: «Ich durfte mit Paul Rudd arbeiten, musste meinen Körper und meine Stärke trainieren, Witze machen und improvisieren. Es war besser als in meinen Träumen.» Darum rät sie jedem: «Du kannst nie gross genug träumen. Sei offen und dir selbst treu, dann geschehen die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt.»

Das Glück war der heute 26-Jährigen in ihrer Karriere schon früh vergönnt. Ihre erste Rolle bekam sie mit 14 Jahren in der US-Serie «All My Children». Darin spielte sie Colby Chandler. Es folgten im Laufe der Jahre weitere grössere Rollen. So zum Beispiel im vierten Teil der Horror-Filmreihe «Paranormal Activity», in der Live-Action-Verfilmung «Pokémon Meisterdetektiv Pikachu», dem Comedy-Horrorstreifen «Freaky» und zuletzt im Science-Fiction-Movie «The Map of Tiny Perfect Things».