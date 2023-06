Wolfisberg bei Niederbipp BE: Auf 180 Bewohner sollen 120 Asylsuchende kommen

Das stösst auf Kritik bei der Gemeinde und der Bevölkerung, denn: In Wolfisberg wohnen gerade mal 180 Einwohnerinnen und Einwohner.

Bald sollen im ehemaligen Alpenblick-Hotel in Wolfisberg 120 Asylbewerberinnen und -bewerber eine temporäre Unterkunft erhalten.

In Wolfisberg, einem 180 Einwohner-Ortsteil von Niederbipp, soll ein Asylheim entstehen.

Im ehemaligen Alpenblick Hotel in Wolfisberg, einem Ortsteil von Niederbipp , soll eine Unterkunft für 120 Asylsuchende entstehen. Ab August 2023 soll es für voraussichtlich drei Jahre durch Personal der ORS Service AG geführt werden. Der Entscheid stösst im Dorf und in der Gemeinde auf Kritik. Die «Berner Zeitung» hatte als erstes über den Fall berichtet.

«Vor nackte Tatsachen gestellt»

«Wir wurden hier vor nackte Tatsachen gestellt», sagt die Niederbipper Gemeindepräsidentin Sibylle Schönmann zu 20 Minuten. Laut Schönmann seien die Bewohnerinnen und Bewohner nicht an Asylsuchende in ihrem Dorf gewöhnt. Zudem sei aufgrund der verschiedenen Nationalitäten mit Sprachproblemen zu rechnen und im Dorf gebe es kaum Beschäftigungsmöglichkeiten.

Finanziell würde die Ankunft von so vielen Geflüchteten extreme Mehrkosten mit sich bringen, die die Gemeinde nicht stemmen könne: «Es gibt zum Beispiel keine Anbindungen an den ÖV», sagt Schönmann. Der Kanton erwarte von der Gemeinde, die Kosten für den Transport der neuen Schulkinder zu übernehmen. «Ich rechne momentan mit mindestens 100’000 Franken allein hierfür. Zudem fahren wir eigentlich ein Sparprogramm.» Die Gemeinde erhöhte erst vor kurzem die Steuern und die Bevölkerung stimmte für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses und es fehle an Lehrkräften.