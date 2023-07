Niederbipp: Offener Brief kritisiert Gemeinderat wegen Rechtsextremen

In einem offenen Brief wird der Gemeinderat Niederbipp kritisiert. Er müsse stärker gegen rechtsextreme Gruppen bei Infoveranstaltungen vorgehen.

Asylunterkunft Wolfisberg : «Beängstigend, was für Parolen durch die Luft flogen»

1 / 3 Neben den Freiheitstrychlern und «Sips»-Sympathisanten sollen bei den Infoveranstaltungen für das geplante Asylzentrum in Wolfisberg auch Mitglieder der Jungen Tat anwesend gewesen sein. BärnToday In Wolfisberg tauchten mehrere Banner auf. BärnToday «Mit dem CH Pass bald der Ausländer»: Dieses Banner wurde vor dem ehemaligen Alpenblick-Hotel in Wolfisberg aufgestellt. 20min/News-Scout

Darum gehts In Wolfisberg, einem 180 Einwohner-Ortsteil von Niederbipp, soll ein Asylheim im ehemaligen Alpenblick-Hotel entstehen.

Freiheitstrychler, Reichsbürger und Mitglieder der Jungen Tat waren bei Informationsveranstaltungen anwesend.

In einem offenen Brief an den Gemeinderat wird dieser kritisiert, rechten Gruppierungen eine Plattform zu bieten.

Die Gemeindepräsidentin hält dagegen und will den Fokus auf die Asylunterkunft lenken.

Im ehemaligen Alpenblick-Hotel in Wolfisberg, einem Ortsteil von Niederbipp , soll eine Unterkunft für 120 Asylsuchende entstehen. Bei der Infoveranstaltung des Kantons in Niederbipp am 20. Juni 2023 waren neben Dorf- und Stadtbewohnerinnen und Bewohnern Freiheitstrychler und «Sips»-Sympathisanten anwesend.

Daneben sollen jedoch laut einem offenen Brief an die Gemeindeleitung auch Mitglieder der Jungen Tat anwesend gewesen sein, wie «32Today» berichtet. Die Veranstaltungen hätten diesen Gruppierungen eine Plattform geboten, um «ihre extremen rechtspopulistischen Parolen und ihr lärmendes Gehabe einem grösseren Publikum darzubieten», schreiben über 20 Personen aus der Gemeinde.

Rechtsextreme an Veranstaltung toleriert?

Die Unterzeichnenden werfen dem Gemeinderat und dem Gemeindepräsidium vor, diese Gruppierungen an die Veranstaltung mitgenommen und toleriert zu haben. Ziel des Briefes soll sein, dass der Gemeinderat sich klar gegen die rechtspopulistischen Parolen diverser Gruppierungen positioniert und sich von ihnen distanziert. «Es ist beängstigend und schockierend, was für Parolen durch die Luft geflogen waren», sagte Daniel Gnägi, Mitunterzeichner und Einwohner von Niederbipp, zu «32Today».

«Brief wirft ein negatives Licht auf die Gemeinde»

«Der Brief befremdet mich. Er wirft ein extrem negatives Licht auf die Gemeinde. Wäre es so gewesen, wie beschrieben, wären wir ganz klar eingeschritten», sagte Sibylle Schönmann, Gemeindepräsidentin von Niederbipp (SVP) zu «32today». Von dem offenen Brief habe sie erst durch die Medienanfrage erfahren.

Der Kanton habe die Veranstaltung organisiert, der Gemeinderat und die Gemeindepräsidentin seien nur als Gäste da gewesen. Die einzelnen Gruppen vor Ort zu erkennen, sei nicht möglich gewesen, so Schönmann, «die Freiheitstrychler sieht und hört man, doch die anderen konnte man nicht erkennen.»

Dass Schönmann erst nach den Medien vom offenen Brief erfahren hat, bedauere sie: «Ich finde es schade, dass wir jetzt nur über die Rechtsextremen reden und das Problem mit der Asylunterkunft und der misslungenen Kommunikation mit dem Kanton nicht im Zentrum steht», so Schönmann.

Petition mit 2100 Stimmen

In der Gemeinderatssitzung gestern Abend wurde über die Thematik diskutiert, sagt die Gemeinderatspräsidentin zu 20 Minuten: «Wir distanzieren uns ganz klar von jeglichen extremistischen Gruppierungen.» Es störe sie, dass das Thema der anwesenden rechten Gruppierungen nun medial so viel Aufmerksamkeit erhalte. «Solange sie sich an die Spielregeln halten, ist es extrem schwierig, dagegen vorzugehen. Aber wir wollen erneut betonen: Wir haben keinerlei Kontakt zu diesen Gruppen.»

Die Petition gegen das Vorgehen des Kantons wurde bereits 2100 Mal unterschrieben. «Wir wollen die Regierung auf den Unmut in unserer Gemeinde aufmerksam machen», so Schönmann. Am Mittwoch soll die Petition in Bern abgegeben werden.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.