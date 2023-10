Niederbipp: Schüler droht mit Amoklauf

An einer Schule in Niederbipp kam es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz wegen Amokgefahr.

Niederbipp BE :

Niederbipp BE : Schüler droht mit Amoklauf – Polizeieinsatz an Schule

1 / 1 Der Polizeieinsatz fand am Schulhaus Gehrengasse in Niederbipp statt. Schule Niederbipp

Darum gehts Die Kantonspolizei Bern rückte am Donnerstagmorgen an eine Schule in Niederbipp aus.

Ein Oberstufenschüler hatte in den sozialen Medien mit einem Amoklauf gedroht.

Er wurde auf eine Polizeiwache mitgenommen.

Ein Oberstufenschüler löste am Donnerstagmorgen beim Schulhaus Gehrengasse in Niederbipp einen Polizeieinsatz aus. Dies berichtet «32Today» unter Berufung auf eine Nachricht der Schulleitung an Eltern und Lehrpersonen.

«Heute Morgen haben wir einen konkreten Hinweis bekommen, dass an unserer Oberstufe ein Schüler den Gedanken geäussert hat, einen Amoklauf an der Schule zu verüben», heisst es in der Klapp-Nachricht. «Aus diesem Grund gab es einen Polizeieinsatz an der Gehrengasse.»

Weder für die Schülerinnen und Schüler noch für die Lehrerschaft habe eine direkte Gefahr bestanden. «Eine unschöne, für alle beängstigende Situation, die nun gebannt ist», heisst es weiter. Weitere Abklärungen seien im Gange und die nötigen Institutionen seien involviert, die notwendigen Massnahmen getroffen.

Drohung in den sozialen Medien

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten den Einsatz. Die Meldung sei um 9.45 Uhr am Vormittag eingegangen. Der Schüler habe die Drohung in den sozialen Medien abgesetzt. Die Polizei sei daraufhin an die Schule gegangen und habe den Schüler dort angetroffen, angehalten und auf eine Polizeiwache mitgenommen.

Laut Polizei gibt es keine Hinweise darauf, dass der Schüler die Drohung auch tatsächlich in die Tat umsetzen wollte. Die strafrechtliche Relevanz seines Handelns wird nun abgeklärt.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.