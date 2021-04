Vertrauensabstimmung : Niederländischer Premier kommt mit blauem Auge davon

Martin Rutte hat sich einer Misstrauensabstimmung im niederländischen Parlament stellen müssen – und knapp die Mehrheit erlangt.

Martin Rutte hat das Misstrauensvotum überstanden, seine Glaubwürdigkeit aber wurde dennoch beschädigt: Der niederländische Ministerpräsident während einer Debatte in Den Haag. (1. April 2021)

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament nur knapp überstanden. Nach einer langen und turbulenten Debatte über umstrittene Äusserungen von Rutte bei den Koalitionsgesprächen fehlte der Opposition in der Nacht zum Freitag in Den Haag am Ende die Mehrheit für ein Misstrauensvotum. Rutte hatte zuvor die Abgeordneten um Verzeihung gebeten.