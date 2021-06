In den Pyrenäen - Niederländischer Radprofi verliert nach Horror-Crash mit Auto drei Finger

Die Tour de France 2021 startet am Samstag, den 26.Juni.

Achtmal war der Niederländer bei einer Tour de France an den Start gegangen, dieses Jahr war dieser aber nicht vorgesehen.

Folgenschwerer Unfall in den Pyrenäen: Der niederländische Radprofi Koen de Kort musste nach einem Zusammenstoss mit einem Fahrzeug schwer verletzt notoperiert werden. Der Niederländer vom Team Trek Segafredo verlor dabei drei Finger. Der Radprofi wurde in einem Spital in der Nähe von Barcelona operiert.