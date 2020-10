König Willem-Alexander und Königin Máxima geben zu, dass es ein Fehler war, während der Corona-Pandemie in die Ferien zu fliegen. Das Paar wurde in den Niederlanden scharf kritisiert.

In einem Statement entschuldigen sich König Willem-Alexander und Königin Máxima dafür, dass sie trotz der Coronavirus-Pandemie nach Griechenland gereist sind. Twitter/koninklijkhuis

Darum gehts König Willem-Alexander und Königin Máxima melden sich in einer Videobotschaft und entschuldigen sich für ihre Reise nach Griechenland.

Das Paar flog vor rund einer Woche trotz Corona nach Athen, reiste aber kurz darauf wieder ab.

Die Kritik im eigenen Land war zu gross.

König Willem-Alexander (53) und Königin Máxima (49) entschuldigen sich für ihre Reise nach Griechenland. In einem Video-Statement, das am Mittwoch vom niederländischen Königshaus via Social Media geteilt wurde, gesteht das Ehepaar ein, dass es ein Fehler war, während der Corona-Pandemie für Familienferien nach Athen zu fliegen.

«Obwohl die Reise den Vorschriften entsprach, war es eine Fehlentscheidung, die Auswirkungen der neuen Beschränkungen auf unsere Gesellschaft nicht zu berücksichtigen», so Willem-Alexander mit ernster Miene im Video. Als der Entscheid getroffen worden sei, die Reise frühzeitig abzubrechen, habe die Familie erkannt, dass sie gar nicht erst hätte aufbrechen sollen.

Willem-Alexander und Máxima kehrten am vergangenen Freitag aufgrund heftiger Kritik des niederländischen Volkes nur wenige Stunden nach ihrer Ankunft in Griechenland zurück nach Den Haag. Ein Flugzeug der Regierung hatte das Ehepaar und seine drei Töchter Catharina-Amalia (16), Alexia (15) und Ariane (13) nach Athen gebracht, nach Hause flog die Familie mit einer Linienmaschine der niederländischen Airline KLM.

«Leider nicht unfehlbar»

«Wir bedauern unser Verhalten und sind leider nicht unfehlbar», gibt Willem-Alexander in seiner Stellungnahme zu. Doch er betont, in den vergangenen Monaten stets sein Bestes getan zu haben, um der Bevölkerung während der Covid-19-Pandemie beizustehen. «Wir haben versucht, so gut wie möglich für alle da zu sein, die in diesen unsicheren Zeiten Unterstützung suchen.»

Máxima wendet sich im Video nicht direkt ans Volk, sitzt jedoch sichtlich betroffen an der Seite ihres Mannes. «Das Wichtigste ist, dass jeder in unserem Land so schnell wie möglich wieder normal leben kann», schliesst dieser das rund zweiminütige Video ab. «Wir werden weiterhin mit Ihnen zusammenarbeiten, so gut wir können.»