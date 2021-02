Nach der Einführung der Ausgangssperre in den Niederlanden am 23. Januar ab 21 Uhr kam es zu Protesten.

Zuerst verboten, dann auf dem Papier erlaubt, nun wieder verboten, diesmal mit einer neuen gesetzlichen Grundlage: Die Ausgangssperre in den Niederlanden von 21 Uhr bis 5.30 Uhr morgens. Die Erste Kammer des Parlaments stimmte dem Gesetz am späten Freitagabend in Den Haag mit grosser Mehrheit zu. Es war notwendig geworden, nachdem ein Verwaltungsgericht die Ausgangssperre gekippt hatte. Am Vortag hatte bereits die Zweite Kammer des Parlaments der neuen Regelung zugestimmt. Das Gesetz sollte bereits an diesem Wochenende in Kraft treten. Damit ist die Aufrechterhaltung der Sperrstunde gesichert.