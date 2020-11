Odsonne Edouard schiesst die französische U-21-Nationalmannschaft in der 18. Minute 1:0 in Front.

Schon früh in der ersten Hälfte wurden die Schweizer von den Gastgebern dominiert und in ihre eigene Verteidigungszone gedrückt. So gab es in den ersten 15 Minuten kaum Entlastung für die Gäste. Wenig später war es Odsonne Edouard (18. Minute), der nach einem Fehler Zesigers Frankreich in Führung brachte. Kurz darauf war es erneut Zesiger, der die Situation eigentlich unter Kontrolle hatte, doch sich mit Goalie Racioppi uneinig war, sodass Celtic-Stürmer Odsonne (23.) den Doppelschlag perfekt machte.