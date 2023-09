Mehrere Tote bei Schussabgabe in Rotterdam

Bei einer Schussabgabe in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam sind am Donnerstag nach Polizeiangaben zwei Menschen in einem Haus und einem Hörsaal der Erasmus-Uniklinik getötet worden. Beim Opfer im Haus handelt es sich um eine 39-jährige Frau, ihre 14-jährige Tochter wurde bei der Tat schwer verletzt. Der Täter legte anschliessend Feuer im Haus und flüchtete in Richtung der Erasmus-Universitätsklinik. Anschliessend erschoss er dort einen 46-jährigen Lehrer und legte auch in diesem Gebäude Feuer.