Niederlande siegt vor 5000 Fans : Ronaldo-Tor in der 93. Minute zählt nicht – Portugal patzt gegen Serbien

Die Niederlande revanchiert sich für die Auftakt Pleite gegen die Türkei. Portugal – auf dramatische Art und Weise – und Belgien stolpern beide gegen Aussenseiter.

Die Gastgeber sichern sich aber am Schluss noch einen Punkt.

Verrückte Partie in Belgrad! Zur Pause führt Europameister Portugal scheinbar vorentscheidend mit 2:0. Liverpools Diogo Jota traf doppelt. Doch nach dem Pausentee drehen die Serben auf, Fulham-Knpiser Mitrovic erzielt bereits seinen dritten Quali-Treffer (46.). Und nach einer Stunde besorgt Frankfurt-Flügel Kostic den Ausgleich für die Hausherren. Serbien drückt in der Schlussphase auf den Sieg, ein Tor gelingt ihnen aber nicht mehr. Dafür fliegt Milenkovic in der 92. noch mit Rot vom Platz. Und nur Sekunden später wirds noch dramatischer. Ronaldo umkurvt den serbischen Goalie und schiebt ein, Mitrovic klärt auf der Linie – oder doch dahinter? Der Schiedsrichter jedenfalls gibt den Treffer nicht, Torlinientechnik gibt es im Stadion Rajko Mitic keine.