Nach Ausschreitungen : Niederlande verlängern Ausgangssperre bis Anfang März

Wegen der neuen Coronavirus-Mutationen wird das nächtliche Ausgangsverbot in den Niederlanden beibehalten. Es hatte vergangenen Monat zu den schlimmsten Ausschreitungen seit vier Jahrzehnten geführt.

Die niederländische Regierung hat die nächtliche Ausgangssperre in der Corona-Krise bis zum 2. März verlängert. «Dies ist notwendig, weil neue, ansteckendere Varianten des Coronavirus in den Niederlanden auf dem Vormarsch sind», teilte die Regierung nach einer Kabinettssitzung am Montag mit. Die seit 23. Januar geltende Ausgangssperre hätte eigentlich am Mittwoch auslaufen sollen, Regierungschef Mark Rutte hatte jedoch bereits eine Verlängerung in Aussicht gestellt.