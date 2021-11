Ab Samstag : Niederlande ziehen Notbremse und verhängen Teil-Lockdown für 3 Wochen

In den Niederlanden explodieren die Infektionszahlen: Nun reagiert Den Haag und ordnet einen Teil-Lockdown an.

Premier Mark Rutte hat den Teil-Lockdown am Freitag beschlossen.

In Supermärkten ist um 20 Uhr Schluss, in vielen anderen Läden bereits um 18 Uhr.

Ab Samstag gelten in den Niederlanden frühere Schliessungszeiten, die Menschen sollen wieder zuhause arbeiten.

Angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen haben die Niederlande einen Teil-Lockdown verhängt. Die verschärften Massnahmen sollten zunächst für drei Wochen gelten, kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitagabend in Den Haag an.