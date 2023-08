Niederösterreich: Hinter diesen BMW-Scheibenwischern klemmen bereits 22 Bussen

Ein Mann besucht regelmässig Familienangehörige in Niederösterreich. Im Laufe der letzten Wochen machte er eine kuriose Entdeckung in deren Wohnsiedlung. Die Windschutzscheibe eines geparkten BMW ist übersäht mit Strafzetteln. Jedes Mal, wenn er dort vorbeispaziert, sind es ein paar mehr. Für den Familienvater wäre das der absolute Albtraum. Am Samstag blieb er dann schliesslich für einen Moment stehen, um die Strafzettel zu zählen.