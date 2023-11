Niederried: Investor aus Oman macht Geschäft mit Luxusvilla

Vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, zwei Balkone, einen Garten, Seezugang, eine Terrasse und ein Bootshäuschen – das Luxus-Haus in Niederried steht zum Verkauf.

Ein Investor aus dem Oman kaufte 2009 ein Grundstück in Niederried BE am Brienzersee. Er bezahlte dafür 1’045’000 Franken. Nun stand das Haus wieder zum Verkauf – für 6’890’000 Franken. Dies berichtet die «Berner Zeitung».